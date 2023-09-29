Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Salih Özcan'lı Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi!

Hoffenheim 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Salih Özcan'lı Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasının açılış maçında Borussia Dortmund konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 00:12
Hoffenheim 1-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) Salih Özcan'lı Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasının açılış karşılaşmasında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Salih Özcan'ı karşı karşıya geldiği maçta Dortmund, Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Niclas Füllkrug, Marco Reus ve Julian Ryerson kaydetti.

Hoffenheim'ın tek golü Andrej Kramari'den geldi.

Salih Özcan ve Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 14'e yükselten Dortmund liderlik koltuğuna oturdu.

Hoffenheim 12 puanda kaldı.

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