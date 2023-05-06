Mönchengladbach - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach - Bochum maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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MONCHENGLADBACH - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach

Omlin; Lainer, Friedrich, Elvedi, Netz; Weigl, Neuhaus; Ngoumou, Hofmann, Stindl; Plea

Bochum

Riemann; Gamboa, Ordets, Masovic, Soares; Losilla, Osterhage; Asano, Stoger, Antwi-Adjei; Hofmann