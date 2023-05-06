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Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Hertha Berlin ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:30
Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Stuttgart maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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HERTHA BERLIN - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin
Christensen; Kenny, Rogel, Uremovic, Plattenhardt; Ngankam, Tousart, Boetius, Mittelstadt; Lukebakio, Niederlechner

Stuttgart
Bredlow; Zagadou, Anton, Ito; Vagnoman, Karazor, Endo, Coulibaly; Silas, Guirassy, Tomas

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