Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma TiVibu Spor 1'de canlı yayınlanacak

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FREIBURG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Günter; Keitel, Hofler; Doan, Kyereh, Holer; Gregoritsch

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Smolcic, N'Dicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Lindstrom, Gotze; Muani