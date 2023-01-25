Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Bochum maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak

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BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Adli

Bochum

Riemann; Janko, Ordets, Schlotterbeck, Soares; Stoger, Losilla, Forster; Zoller, Hofmann, Antwi-Adjei