Bayer Leverkusen Schalke maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen-Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 5 puanla 17. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında 6 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor.

BAYER LEVERKUSEN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen'in sahasında Schalke'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ile Tivibuspor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.