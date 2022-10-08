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Bayer Leverkusen Schalke maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 9. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
Bayer Leverkusen Schalke maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen-Schalke maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 5 puanla 17. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında 6 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor.

BAYER LEVERKUSEN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen'in sahasında Schalke'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ile Tivibuspor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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