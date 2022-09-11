Freiburg - Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Monchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Borussia Monchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Monchengladbach maçı 11 Eylül Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Jeong, Doan, Grifo; Gregoritsch

Borussia Monchengladbach

Sommer; Scally, Friedrich, Bensebaini, Netz; Kone, Kramer, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Stindl