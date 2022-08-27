Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Mainz ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz - Bayer Leverkusen maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor canlı yayınlanacak.

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MAINZ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Zentner; Bell, Hack, Leitsch; Caricol, Fulgini, Kohr, Stach, Widmer; Burkardt, Onisiwo

Bayer Leverkusen

Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoda, Hincapie; Andrich, Aranguiz; Diaby, Azmoun, Hlozek; Schick