Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Mainz ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz - Union Berlin maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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