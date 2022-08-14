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Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Mainz - Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:00
Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Mainz ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz - Union Berlin maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Mainz - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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