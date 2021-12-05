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Son dakika spor haberi: Leipzig teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Amerikalı çalıştırıcısı Jesse Marsch ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7 Aralık’ta Manchester City’ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer’in hazırlayacağı bildirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 13:49
Son dakika spor haberi: Leipzig teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Union Berlin'e karşı oynanan maçtan sonra yapılan analiz ve görüşmelerin sonucunda Leipzig Kulübü ile Marsch'ın mukavalesini sona erdirmek için karşılıklı anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 Aralık'ta Manchester City'ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer'in hazırlayacağı, Marsch'ın halefinin ise yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

3 Aralık'ta deplasmanda Union Berlin'e 2-1 yenilerek bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Leipzig, Bundesliga'da 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.



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