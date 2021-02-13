Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Borussia 2-2 | MAÇ SONUCU

'nın 21. haftasında zirveden iyice uzaklaşmaya başlayan Borussia , sahasında 'i ağırladı. Mücadele 2-2 sonuçlanırken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:35
Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

'nın 21. haftasında zirveden iyice uzaklaşmaya başlayan Borussia , sahasında 'i ağırladı. Mücadele 2-2 sonuçlanırken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmada Dortmund 24. dakikada genç yıldızı ile öne geçti. Ardından konuk ekip 31. dakikada ve 51. dakikada ile goller buldu. Maçta son sözü ise altın çocuk söyledi. Norveçlinin 81. dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 sonra erdi.

Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 33 puanla 6. sırada yer aldı. Konuk Hoffenheim ise 23 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.

SON DAKİKA