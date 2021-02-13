Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında zirveden iyice uzaklaşmaya başlayan Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'i ağırladı. Mücadele 2-2 sonuçlanırken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmada Dortmund 24. dakikada genç yıldızı Sancho ile öne geçti. Ardından konuk ekip 31. dakikada Dabbur ve 51. dakikada Bebou ile goller buldu. Maçta son sözü ise altın çocuk Haaland söyledi. Norveçlinin 81. dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 sonra erdi.

Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 33 puanla 6. sırada yer aldı. Konuk Hoffenheim ise 23 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.