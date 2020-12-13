Bayer Leverkusen Hoffenheim: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leverkusen, Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada hata yapmayıp Hoffenheim'ı 4-1 yenerek zirveye yerleşti.
Leverkusen'e liderliği getiren golleri 4 ve 27'de Leon Bailey, 55'te Florian Wirtz ve 90'da penaltıdan Lucas Alario kaydetti.
HOFFENHEIM MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!
64'te Florian Grillitsch ve 79'da da Stefan Posch'un kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Hoffenheim'ın tek sayısı 50. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.