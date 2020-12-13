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Hoffenheim: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 11. haftasında Hoffenheim'i konuk eden , rakibini mağlup ederek 25 puanla liderliğe yükseldi. Leverkusen'e üç puanı getiren golleri (2), ve (pen.) kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 22:27
Bayer Leverkusen Hoffenheim: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 11. haftasında ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leverkusen, 'in puan kaybettiği haftada hata yapmayıp Hoffenheim'ı yenerek zirveye yerleşti.

Leverkusen'e liderliği getiren golleri 4 ve 27'de , 55'te ve 90'da penaltıdan kaydetti.

HOFFENHEIM MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!
64'te Florian Grillitsch ve 79'da da Stefan Posch'un kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Hoffenheim'ın tek sayısı 50. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.

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