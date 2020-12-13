Haberler Almanya Bundesliga Augsburg Schalke: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Augsburg : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 11. haftasında Augsburg ile karşılaşırken, mücadele 'lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Schalke, son dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Schalke'de milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 20:07
Augsburg Schalke: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 11. haftasında Augsburg ile 04 karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadele 'lik beraberlikle sonuçlandı.

Augsburg'un gollerini 32'de Suat Serdar (k.k.) ve 90+3'te Marco Richter atarken, Schalke'nin sayıları 52'de Benito Raman ile 61'de Nassim Boujellab'dan geldi.

SCHALKE'NİN HASRETİ 27 MAÇA ÇIKTI
Bundesliga'daki galibiyet hasreti 27 maça çıkan Schalke haftayı 4 puanla son sırada kapattı. 10. sıradaki Augsburg ise puanını 13 yaptı.

Öte yandan Schalke'de maça 11'de başlayan 90 dakika sahada kaldı.

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