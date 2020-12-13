Augsburg Schalke: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Augsburg'un gollerini 32'de Suat Serdar (k.k.) ve 90+3'te Marco Richter atarken, Schalke'nin sayıları 52'de Benito Raman ile 61'de Nassim Boujellab'dan geldi.
SCHALKE'NİN HASRETİ 27 MAÇA ÇIKTI
Bundesliga'daki galibiyet hasreti 27 maça çıkan Schalke haftayı 4 puanla son sırada kapattı. 10. sıradaki Augsburg ise puanını 13 yaptı.
Öte yandan Schalke'de maça 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.