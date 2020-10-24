Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Sörloth var mı?

Almanya Bundesliga'da heyecan dolu Leipzig-Hertha Berlin maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Ligin 5. haftasında liderliği elinde bulunduran Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor. Bu mücadele öncesi Leipzig'in 10, Hertha Berlin'in ise yalnızca 3 puanı bulunuyor. Leipzig'de Trabzonspor'dan transfer edilen Norveçli golcü Sörloth'un ilk 11'de sahaya çıkması beklenmiyor.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig'in sahasında Hertha Berlin'i konuk edeceği mücadele bugün saat 16.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Henrichs, Sabitzer (k), Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen

Sakat ve eksikler: Halstenberg, Klostermann, Laimer

Hertha Berlin: Schwolow - Pekarik, Stark, Boyata (k), Plattenhardt - Darida, Tousart, Mittelstadt - Cunha - Lukebakio, Cordoba

Sakat ve eksikler: Ascacibar, Guendouzi, Torunarigha

LEIPZIG İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.