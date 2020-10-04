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Adı ve 'la anılmıştı! Choupo Moting 'e oluyor!

döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting'den sürpriz bir hamle geldi. ve 'nin de transfer gündemine gelen yıldız futbolcu, Alman devi 'le anlaşma sağladı. İmzaların kısa süre içerisinde atılacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:41
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı! Choupo Moting Bayern Münih'e transfer oluyor!

ve 'ın bir süre önce gündemine aldığı Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting sürpriz bir transfere imza atmak üzere...

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Saint-Germain'le sözleşmesi sona erdiğinden beri kulüpsüz olan 31 yaşındaki forvet, Alman devi 'e transfer oluyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, iki tarafın anlaşma sağladığı ve imzaları atmak için birkaç detay kaldığı ifade edildi.

, Cavani ve Mbappe gibi isimlerin ardından 'de gözden düşen ve Alman pasaportu da bulunan Eric Maxim Choupo Moting, daha önce Hamburg, Nürnberg, Mainz, , Stoke ve PSG'de forma giymişti.


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