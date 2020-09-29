Jadon Sancho transferinde servet teklif ettiler! Borussia Dortmund'un kararı...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın Jadon Sancho için yaptığı 100 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

100 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİLER

Ajansspor'un Sky Sports'tan derlediği habere göre; Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncu için Alman ekibine 80 milyon artı 20 milyon Euro bonu teklifinde bulundu. Borussia Dortmund hiç düşünmeden bu teklifi reddettiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaşındaki genç yıldızın Dortmund ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

1 GOL 3 ASİST

Bu sezon 3 maçta sahaya çıkan Sancho 1 gol ve 2 asist kaydetti.