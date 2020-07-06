Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya 2. Futbol Ligi'ni 3'üncü bitiren , Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan ile play-off (play out) maçında kozlarını paylaşacak. İlk maçının 0-0 tamamlandığı maçın en merak edilen konularından biri de maçın yayın saati ve kanalı. Peki, Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında 'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan ilk karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sona ermişti. Werder Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı için bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

HEIDENHEIM-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
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