Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen Heidenheim'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan ilk karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sona ermişti. Werder Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı için bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

HEIDENHEIM-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.