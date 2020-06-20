ÖZET İZLE | RB Leipzig 0-2 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Erling Haaland ve Amadou Haidara (k.k.) attığı tek golle 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Dortmund puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi RB Leipzig ile puan farkını 6'ya çıkardı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Devre arası transfer döneminde Salzburg'tan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland kritik maçta galibiyeti getiren isim oldu. Genç futbolcu Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.