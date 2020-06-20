ÖZET İZLE | RB Leipzig 0-2 Borussia Dortmund
Almanya Bundesliga'da ikincilik için kıyasıya rekabet eden RB Leipzig ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Erling Haaland ve Amadou Haidara'nın kendi kalesine attğı golle 2-0 bitti. Bu sonuçla Dortmund puanını 69 yaptu ve 3'üncü sırada olan Leipzig ile puan farkını 6'ya yükseltti.
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Erling Haaland ve Amadou Haidara (k.k.) attığı tek golle 2-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Dortmund puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi RB Leipzig ile puan farkını 6'ya çıkardı.
HAALAND DURDURULAMIYOR
Devre arası transfer döneminde Salzburg'tan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland kritik maçta galibiyeti getiren isim oldu. Genç futbolcu Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 19:42
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