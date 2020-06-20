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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Dortmund Leipzig'i deplasmanda yıktı!

ÖZET İZLE | 0-2

ÖZET İZLE | RB Leipzig 0-2 Borussia Dortmund

Almanya 'da ikincilik için kıyasıya rekabet eden ve karşı karşıya geldi. Arena'da oynanan zorlu karşılaşma ve 'nın kendi kalesine attğı golle 2-0 bitti. Bu sonuçla Dortmund puanını 69 yaptu ve 3'üncü sırada olan ile puan farkını 6'ya yükseltti.

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Arena'da oynanan zorlu karşılaşma ve (k.k.) attığı tek golle 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Dortmund puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi ile puan farkını 6'ya çıkardı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Devre arası döneminde Salzburg'tan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland kritik maçta galibiyeti getiren isim oldu. Genç futbolcu Dortmund formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 19:42
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