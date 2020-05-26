Schalke 04'te Suat Serdar şoku! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04'te sakatlık şoku!

04'te şoku!

Schalke 04'te Suat Serdar şoku!

ekiplerinden 04'te , tecrübeli futbolcu 'ın sol diz dış bağlarındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

(Bundesliga) takımlarından 04'te forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu 'ın dizindeki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Schalke 04'ün teknik direktörü düzenlediği basın toplantısında, 23 yaşındaki Suat Serdar'ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.

Suat Serdar, Schalke 04'ün pazar günü Augsburg'a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.

Başarılı bir sezon geçiren Suat Serdar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetti.

  1. 26.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Schalke 04'te Suat Serdar şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA