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26 Mayıs 2020, Salı
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dünya devlerini transferde sıraya soktu! İnter ve ...

Timo Werner dünya devlerini transferde sıraya soktu! İnter ve Juventus...

Almanya Budnesliga'da sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan RB Leipzig'in yıldız forveti için son olarak İtalya Serie A takımlarından İnter ve talip oldu.

Leipzig'in yıldız forveti için dünya devleri devreye girmeye devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Alman golcüyü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başladı.

Başta , İnter ve Juvetus Timo Werner'in en ciddi talipleri olarak görülüyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre İnter ile , bu için ciddi bir rekabet içine girebilir.

BAYERN MÜNİH VE BARCELONA'DA TALİP

23 yaşındaki yıldız futbolcu için Liverpool, İnter, Juventus'un dışında ve 'nın da adı geçiyor.

YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR

Timo Werner Bild'e verdiği röportajda, "Bayern harika bir kulüp fakat transfer olacaksam yurt dışında bir kulübü tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Werner için Leipzig 70 milyon Euro transfer bedeli istiyor. Werner bu sezon 38 maçta, 30 gol ve 12 asist ile oynadı.

  1. 26.05.2020
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