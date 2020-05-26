Timo Werner dünya devlerini transferde sıraya soktu! İnter ve Juventus...
Almanya Budnesliga'da sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan RB Leipzig'in yıldız forveti Timo Werner için son olarak İtalya Serie A takımlarından İnter ve Juventus talip oldu.
Leipzig'in yıldız forveti Timo Werner için dünya devleri devreye girmeye devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Alman golcüyü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başladı.
Başta Liverpool, İnter ve Juvetus Timo Werner'in en ciddi talipleri olarak görülüyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre İnter ile Juventus, bu transfer için ciddi bir rekabet içine girebilir.
BAYERN MÜNİH VE BARCELONA'DA TALİP
23 yaşındaki yıldız futbolcu için Liverpool, İnter, Juventus'un dışında Bayern Münih ve Barcelona'nın da adı geçiyor.
YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR
Timo Werner Bild'e verdiği röportajda, "Bayern harika bir kulüp fakat transfer olacaksam yurt dışında bir kulübü tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Werner için Leipzig 70 milyon Euro transfer bedeli istiyor. Werner bu sezon 38 maçta, 30 gol ve 12 asist ile oynadı.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Timo Werner dünya devlerini transferde sıraya soktu! İnter ve Juventus... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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