Wolfsburg - Borussia Dortmund | CANLI

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skoruna haberimizinden ulaşabilirsiniz...
Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, 39 puan ile 6. sıradaki Wolfsburg'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor.
WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması Volkswagen Arena'da oynanıyor. TSİ 16.30'da başlayan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Wolfburg 0-1 Borussia Dortmund
Freiburg 0-1 Werder Bremen
Paderborn 1-1 Hoffenheim
Mönchengladbach 1-1 Leverkusen
WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.
Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 17:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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