Wolfsburg - Borussia Dortmund | CANLI

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, 39 puan ile 6. sıradaki Wolfsburg'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması Volkswagen Arena'da oynanıyor. TSİ 16.30'da başlayan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Wolfburg 0-1 Borussia Dortmund

Freiburg 0-1 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

Mönchengladbach 1-1 Leverkusen

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.