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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Wolfsburg - Borussia Dortmund | CANLI

Dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan 'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın skoruna haberimizinden ulaşabilirsiniz...

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen 'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan , 39 puan ile 6. sıradaki 'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması Volkswagen Arena'da oynanıyor. TSİ 16.30'da başlayan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Wolfburg 0-1 Borussia Dortmund

Freiburg 0-1 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

Mönchengladbach 1-1 Leverkusen

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 17:41
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