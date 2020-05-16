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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Macun yüzünden karantinayı bozdu

Macun yüzünden karantinayı bozdu

Bundesliga ekiplerinden 'un , diş macunu almak için otelden ayrılınca karantina kurallarını ihlal etti.

Bundesliga ekiplerinden 'un , diş macunu almak için otelden ayrılınca karantina kurallarını ihlal etti. 48 yaşındaki teknik adam, kurallar gereği yeni takımındaki ilk maçında saha kenarında bulunamayacak. Martin Schmidt'in görevine son verilmesinin ardından Herrlich ile anlaşan Augsburg, salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıkacağı ilk maçta bugün Wolfsburg'u ağırlayacak.
  1. 16.5.2020
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