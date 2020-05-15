Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma
Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga'da heyecan 26. hafta maçlarıyla kaldığı yerden ediyor. İşte oynanacak ilk 6 karşılaşma...
Corona virüsü salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga'da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya'da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.
Ligde 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
BUNDESLIGA'DA ALINAN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ
Almanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.
Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:
YARIN
16.30 Augsburg - Wolfsburg
16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin
16.30 RB Leipzig - Freiburg
19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
17 MAYIS PAZAR
16.30 Köln - Mainz 05
19.00 Union Berlin - Bayern Münih
18 MAYIS PAZARTESİ
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
- 15.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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