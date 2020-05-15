Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma

Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 6 karşılaşma

salgını nedeniyle 'ta askıya alınan 'da heyecan 26. hafta maçlarıyla kaldığı yerden ediyor. İşte oynanacak ilk 6 karşılaşma...

salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen 'da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya'da tarihinde ertelenen müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de ile 04 karşı karşıya gelecek.
Ligde 25 hafta geride kalırken 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

BUNDESLIGA'DA ALINAN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ

Almanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.
Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:

YARIN

16.30 Augsburg - Wolfsburg
16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
16.30 - Paderborn
16.30 Hoffenheim- Hertha
16.30 RB Leipzig - Freiburg
19.30 -

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln - Mainz 05
19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 -

  1. 15.05.2020
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