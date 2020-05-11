Almanya Kupası finali 4 Temmuz'da oynanacak
Bundesliga'nın 16 Mayıs'ta yeniden başlayacağı Almanya'da kupa takvimi de netleşti. Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Almanya Kupası finalinin 4 Temmuz'da oynanmasının planlandığı bildirildi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, daha önce Covid-19 salgını sebebiyle askıya alınan Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi karşılaşmalarına devam edilmesinin kararlaştırıldığı, fikstürün de belirlendiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının 9-10 Haziran'da, finalin 4 Temmuz'da oynanması öngörülüyor. Yarı finalde Bayern Münih-Eintracht Frankfurt ve Saarbrücken-Bayer Leverkusen karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Erkekler 3. Lig'in 26 Mayıs, Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin ise 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlamasına karar verildiği aktarıldı. DFB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fikstüre federal ve eyalet yönetimlerinin de onay vermesi gerekiyor.
DFB Başkanı Fritz Keller, 1. ve 2. liglerin devam etmesi için hazırlanan "hijyen tasarısı"nı Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ile birlikte hazırladıklarını aktarırken, bundan dolayı Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin devam etmesi konusunda müsaade alınacağından emin olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlatılabileceği kararı alınmış, DFL de 16 Mayıs'ta liglerin başlayacağını ilan etmişti.
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