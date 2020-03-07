Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund | ÖZET İZLEYİN
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Mönchengladbach ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı konuk takım kazandı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Thorgan Hazard ve Achraf Hakimi kaydetti. Bu sonuçla Dortmund puanını 51'e yükseltti. Zorlu karşılaşmanın özeti haberimizde...
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Mönchengladbach ile Borussia Dortmund, Borussia Park'ta karşı karşıya geldi.
54 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşmayı Lucien Favre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Thorgan Hazard ve Achraf Hakimi kaydetti. Mönchengladbach'ın tek sayısı ise Lars Stindl'dan geldi.
PUANINI 51 YAPTI
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 51'e yükseltti. Mönchengladbach ise 46 puanda kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund gelecek hafta sahasında Schalke ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise evinde Köln'ü konuk edecek.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 23:19
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