Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund | ÖZET İZLEYİN - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Dortmund zorlu deplasmandan 3 puanla çıktı!

Mönchengladbach 1-2 | ÖZET İZLEYİN

Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund | ÖZET İZLEYİN

'nın 25'inci haftasında Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan zorlu karşılaşmayı konuk takım kazandı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Bu sonuçla Dortmund puanını 51'e yükseltti. Zorlu karşılaşmanın özeti haberimizde...

'nın 25'inci haftasında Mönchengladbach ile , 'ta karşı karşıya geldi.

54 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşmayı Lucien Favre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Mönchengladbach'ın tek sayısı ise Lars Stindl'dan geldi.

PUANINI 51 YAPTI

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 51'e yükseltti. Mönchengladbach ise 46 puanda kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund gelecek hafta sahasında ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise evinde Köln'ü konuk edecek.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 23:19
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