Almanya Bundesliga başlıyor! Fikstür belli oldu

Almanya Bundesliga, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlıyor. Ligde ilk karşılaşma 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve müsabakalar seyircisiz gerçekleştirilecek. İşte aradan sonra oynanacak maçların fikstürü:

16 MAYIS CUMARTESİ

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach

17 MAYIS PAZAR

Köln-Mainz

Union-Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Bu arada toplantıda kritik bir öneri de alındı. Buna göre FIFA izin verirse, Bundesliga 5 oyuncu değişikliği uygulamasını devreye sokmak için oylama yapacak ve bu sezon hayata geçirecek. Öte yandan Werder Bremen'in maçı, idmana son başlayan takım olması nedeniyle pazartesiye verildi. Bundesliga, 27 Haziran'da sona erecek. Daha sonra yükselme ve düşme (play-off/play-out) maçları oynanacak.