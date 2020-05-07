Almanya Bundesliga başlıyor! Fikstür belli oldu
Almanya Bundesliga'nın yapılan toplantılar neticesinde 16 Mayıs Cumartesi günü başlamasına karar verildi. Bu arada karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı açıklanırken, maçların fikstürü de açıklandı.
Almanya Bundesliga, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlıyor. Ligde ilk karşılaşma 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve müsabakalar seyircisiz gerçekleştirilecek. İşte aradan sonra oynanacak maçların fikstürü:
16 MAYIS CUMARTESİ
Borussia Dortmund-Schalke 04
RB Leipzig-Freiburg
Hoffenheim-Hertha Berlin
Düsseldorf-Paderborn
Augsburg-Wolfsburg
Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach
17 MAYIS PAZAR
Köln-Mainz
Union-Bayern Münih
18 MAYIS PAZARTESİ
Werder Bremen-Bayer Leverkusen
Bu arada toplantıda kritik bir öneri de alındı. Buna göre FIFA izin verirse, Bundesliga 5 oyuncu değişikliği uygulamasını devreye sokmak için oylama yapacak ve bu sezon hayata geçirecek. Öte yandan Werder Bremen'in maçı, idmana son başlayan takım olması nedeniyle pazartesiye verildi. Bundesliga, 27 Haziran'da sona erecek. Daha sonra yükselme ve düşme (play-off/play-out) maçları oynanacak.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 15:07
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