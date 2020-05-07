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07 Mayıs 2020, Perşembe
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başlıyor! Fikstür belli oldu

Almanya Bundesliga başlıyor! Fikstür belli oldu

'nın yapılan toplantılar neticesinde 16 Mayıs Cumartesi günü başlamasına karar verildi. Bu arada karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı açıklanırken, maçların fikstürü de açıklandı.

, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlıyor. Ligde ilk karşılaşma 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve müsabakalar seyircisiz gerçekleştirilecek. İşte aradan sonra oynanacak maçların fikstürü:

16 MAYIS CUMARTESİ

Borussia Dortmund-Schalke 04
RB Leipzig-Freiburg
Hoffenheim-Hertha
Düsseldorf-Paderborn
Augsburg-Wolfsburg
Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach

17 MAYIS PAZAR

Köln-Mainz
Union-Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Bu arada toplantıda kritik bir öneri de alındı. Buna göre izin verirse, Bundesliga 5 oyuncu değişikliği uygulamasını devreye sokmak için oylama yapacak ve bu sezon hayata geçirecek. Öte yandan Werder Bremen'in maçı, idmana son başlayan takım olması nedeniyle pazartesiye verildi. Bundesliga, 27 Haziran'da sona erecek. Daha sonra yükselme ve düşme (play-off/play-out) maçları oynanacak.

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  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 15:07
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