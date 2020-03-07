Schalke 04 1-1 Hoffenheim | ÖZET İZLE
Bundesliga'nın 25. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da konuk ettiği Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Schalke 04 ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Schalke 04, McKennie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 69. dakikasında Hoffenheim, Baumgartner'ın attığı durumu 1-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:45
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