Schalke 04 1-1 Hoffenheim | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Hoffenheim maçında kazanan yok!

1-1 |

Schalke 04 1-1 Hoffenheim | ÖZET İZLE

Bundesliga'nın 25. haftasında , Veltins-Arena'da konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...

'nın 25. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Schalke 04, McKennie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 69. dakikasında Hoffenheim, Baumgartner'ın attığı durumu 1-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 20:45
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