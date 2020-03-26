Şampiyonlar Ligi’ne katılan 4 Alman kulübünden, COVID-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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’ne katılan 4 Alman kulübünden, COVID-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Şampiyonlar Ligi’ne katılan 4 Alman kulübünden, COVID-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Bu sezon 'ne katılan Alman kulüpleri , , Leipzig ve , yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgınından etkilenen 1. ve 2. liglerinde yer alan kulüplere yardımda bulunacak.

Kulüpler Birliğinden () yapılan yazılı açıklamada, , , Leipzig ve kulüplerinin dayanışma eylemi kapsamında toplam 20 milyon avro yardımda bulunacakları ifade edildi.

Açıklamada, bu 4 kulübün dayanışma kapsamında DFL tarafından dağıtılacak ulusal medya gelirlerinden vazgeçtiği belirtilerek, bu miktarın mevcut dağıtım anahtarı uygulanması durumunda toplam 12,5 milyon avro olduğu kaydedildi.

4 kulübün ayrıca toplam 7,5 milyon avro daha katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, bu paranın hangi kriterlerle dağıtılacağı konusundaki kararın DFL'e bırakıldığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de Bayern Münih'in 3 kulüple birlikte 1. ve 2. liglerindeki takımlara dayanışma sinyali vermek istediklerini ifade ederek, "Bu zor dönemde güçlülerin zayıflara omuz vermesi önemlidir. Bununla ayrıca futbolda birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 26.03.2020
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