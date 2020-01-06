Almanya'da Türk teknik adamlar adından söz ettiriyor! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Almanya'da Türk teknik adamlar adından söz ettiriyor!

'da Türk teknik adamlar adından söz ettiriyor!

Almanya'da Türk teknik adamlar adından söz ettiriyor!

Bundesliga 2 ekiplerinden 'da görev alan Türk teknik adam , Almanya'da isminden söz ettirmeye devam ediyor. Kasım 2019'da Hannover 96'nın başına geçen 39 yaşındaki Kenan Koçak, Bundesliga 2'de 17'nci sırada aldığı Hannover 96 ile 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak takımını küme düşme hattından kurtarmayı başardı.

Sezona Mirko Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13 maçında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen , Slomka ile yollarını ayırarak Türk teknik adam 'ı takımın başına geçirdi. Takımın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Koçak, 7 puan ile takımını 13'üncü sıraya taşımayı başardı ve kulübe rahat bir nefes aldırdı. Profesyonel futbolcu olarak da 'da daha önceden görev almış olan Koçak, profesyonel futbol kariyerinin bitişinin ardından Almanya Futbol Federasyonu Pro Lisansı'nı Köln Spor Akademisi'nde bitirerek eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe başladı.

Hannover 96'dan önce bir diğer Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Koçak, Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı. Sandhausen ile Almanya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen genç teknik adam, bu turda 'ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

MARTIN KIND: KENAN KOCAK, TAKIMA TEKRAR GÜVEN KAZANDIRDI

Hannover 96'yı düşme potasından çıkararak üst sıralara doğru çıkaran Koçak, yönetimin de güvenini kazanmış durumda. Alman ekibinin genel müdürü , Kenan Koçak ile ilgili olarak, "Takıma tekrar güven ve disiplin aşılamayı başardı. O, bu sporu yaşayan ve örnek olan bir teknik adam. Takımı olumlu bir şekilde kontrolü altına aldı" dedi.

  1. 06.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya'da Türk teknik adamlar adından söz ettiriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN