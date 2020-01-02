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02 Ocak 2020, Perşembe
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Gurbetçiler net konuştu

Gurbetçiler net konuştu

Almanya'da forma giyen milli futbolcular ve , haklarında çıkan transfer iddialarıyla ilgili net konuştu.

Almanya'da forma giyen milli futbolcular ve , haklarında çıkan transfer iddialarıyla ilgili net konuştu. İki futbolcu da Süper Lig'den teklif almadıklarını belirtip, kulüpleriyle sözleşmelerinin devam ettiğini ve ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

  1. 2.1.2020
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