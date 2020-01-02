Gurbetçiler net konuştu

Almanya'da forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, haklarında çıkan transfer iddialarıyla ilgili net konuştu. İki futbolcu da Süper Lig'den teklif almadıklarını belirtip, kulüpleriyle sözleşmelerinin devam ettiğini ve ayrılmak istemediklerini dile getirdi.