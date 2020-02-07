Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini açıkladılar! Tarihi rakam... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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'ın serbest kalma bedelini açıkladılar! Tarihi rakam...

Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini açıkladılar! Tarihi rakam...

Alman basınından 04'te forma giyen milli futbolcu 'la ilgili flaş bir iddia geldi. Buna göre genç yıldızın sözleşmesinde, 2021 yazından itibaren geçerli olmak üzere 45 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekibi 04'te forma giyen milli futbolcu 'la ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre milli stoperin sezon başında olduğu Schalke ile imzaladığı sözleşmede 2021 yazından itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

SATILIRSA KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Ozan Kabak'ın bu rakama satılması durumunda, kulüp tarihinin 50 milyon Euro'ya 'nin yolunu tutan Leroy Sane'den sonra en pahalı ikinci transferi konumuna geleceği ifade edildi.

15 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Alman temsilcisiyle sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan genç stoper, bu sezon oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar çıktığı 17 maçta 3 gole imzasını attı. Ozan Kabak, Merih Demiral'ın sakatlığının ardından EURO 2020'de A Milli Takım'ın defans bölgesinde oynaması bekleniyor.


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  1. 07.02.2020
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