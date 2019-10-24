Freiburg'un yeni stadyumunda belirli saatlerde maç oynanamayacak

Yaklaşık 80 milyon Euro'luk maliyetli stadyumuna kavuşmak için gün sayan Freiburg, çevre sakinlerinin şikayetleriyle büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.



Almanya'da Baden- Württemberg idari mahkemesi, dinlenme periyodu olarak nitelendirilien saatler içerisinde Freiburg'un yeni stadyumunda maç oynanmamasına karar verdi. Böylece Freiburg'un yeni stadyumunda hafta içleri yerel saatle 20:00'den sonra, Pazar günleri de 13:00 - 15:00 arasında maç oynanmayacak.



1954'ten bu yana 24.000 kapasiteli Schwarzwald Stadyumu'nda maçlarını oynayan Freiburg'un yeni stadyumunun kapasitesi 34.700'e çıkartılacak. Mahkeme tarafından bazı saatler için engel koyunlan stadyum hakkında, gürültü gerekçesiyle çevre sakinleri tarafından mayıs ayında inşaatın durdurulması talebiyle dava açılmıştı.