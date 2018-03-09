Kimmich nikah tazeledi
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek, "Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum." diye konuştu.
Avrupa'nın en yetenekli sağ bekleri arasında gösterilen Alman oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:45
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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