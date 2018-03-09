Kimmich nikah tazeledi – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kimmich nikah tazeledi

    Kimmich nikah tazeledi

    1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek, "Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek ve milli takımdaki yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum." diye konuştu.

    Avrupa'nın en yetenekli sağ bekleri arasında gösterilen Alman oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kimmich nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN