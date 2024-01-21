90 artı Alanya

Alanyaspor ile Rizespor arasındaki mücadelede heyecan hiç eksik olmadı. 27'de Efecan'ın şutu auta gitti. 30'da bu defa Novais şansını denedi, pozisyon yine autla sonuçlandı. 51'de Rizespor öne geçti. Hojer'in pasında Varesanovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Dakikalar 69'u gösterirken Alanyayspor eşitliği buldu. Efecan skoru 1-1'e getirdi. 90+1'de Sisto uzaklardan muhteşem vurdu, top direğe çarpıp gol oldu. Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

SİFTAH YAPTI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Sisto bu sezon ilk defa ağları sarstı. Maç sonu alkışlandı.