Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Hassan

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare



ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.