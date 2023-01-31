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Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Alanyaspor 25 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde zor günler geçiren Sivasspor ise, 18 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor Sivasspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 16:56
Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Hassan

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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