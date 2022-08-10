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Alanyaspor'a Viking kaleci

Spor Toto Süper Lig'de sezonu deplasmanda Karagümrük galibiyetiyle açan Alanyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Alanyaspor'a Viking kaleci
Spor Toto Süper Lig'de sezonu deplasmanda Karagümrük galibiyetiyle açan Alanyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilliler, Tutto Mercato'nun haberine göre; Arsenal'in 27 yaşındaki İzlandalı file bekçisi Runar Alex Runarsson'u gündemine aldı. Geçen sezonu Belçika ekiplerinden Leuven'de kiralık olarak geçiren tecrübeli file bekçisinin Akdeniz ekibine yakın olduğu öğrenildi. Yine 1 yıllığına kiralanması beklenen Runarsson, Leuven'de 20 maça çıkarken, 17 gol yedi ve 2 maçta kalesini kapattı.
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