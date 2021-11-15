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Alanyaspor’da indirimli kombine bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyirci kararının ardından takımlar kombine satışına başlayacağını duyurmuştu. Aytemiz Alanyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, indirimli kombine bilet satışının başladığını duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:53
Alanyaspor’da indirimli kombine bilet satışları başladı

Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynayacalğı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu indirimli kombine bilet satışları başladı.

Kombine biletler, Aytemiz Alanyaspor Passolig Ofisi, ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresinin ise 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılması gerekiyor. Satışı işlemlerinde HES Kodu tanımlanması yapılacak ve hizmet bedeli, kombine bilet ücretinden ayrı olarak tahsil edilecek.

Kombine bilet fiyatları şöyle açıklandı;

Maraton Tribün D-E-F bloklar: 750 TL
Maraton Tribün A-B-C-G-H-I bloklar: 550 TL
Kuzey Kale Arkası: 275 TL
Roof Lounge Tribün (Güney Kale Arkası): 275 TL

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