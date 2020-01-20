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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'i etti

Aytemiz Alanyaspor Cenk Gönen'i transfer etti

ekiplerinden , daha önce ve 'da da forma giymiş kaleci 'i ettiğini duyurdu.

ekiplerinden , kaleci 'i ettiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin" ifadesi kullanıldı.

Bir dönem ve 'da da oynayan Cenk Gönen, son olarak 'nın Malaga takımının formasını giymişti.

  1. 20.01.2020
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