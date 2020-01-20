Aytemiz Alanyaspor Cenk Gönen'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giymiş kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu.
Turuncu-yeşilli takımın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin" ifadesi kullanıldı.
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen, son olarak İspanya'nın Malaga takımının formasını giymişti.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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