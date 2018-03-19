Kaleci Haydar ekstra çalıştı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ekstra çalıştı

    Kaleci Haydar ekstra çalıştı

    Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı , Göztepe maçının ardından takıma 2 gün izin verilmesine rağmen bugün bireysel olarak antrenman yaptı.

    'in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ardından takıma 2 gün izin verilmesine rağmen Yılmaz, bugün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde bireysel idman yaptı. Yaptığı antrenmanın ardından Göztepe maçını da değerlendiren , kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak şanssız bir şekilde puan kaybettiklerini söyledi. Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen turuncu yeşilli taraftarlara teşekkür eden Haydar Yılmaz, "Kalan 8 haftada taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Onlar stadı doldurup bize destek vermeye devam ettiği sürece biz de istediğimiz sonuçları alarak takımımızı ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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