Kaleci Haydar ekstra çalıştı
Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Haydar Yılmaz, Göztepe maçının ardından takıma 2 gün izin verilmesine rağmen bugün bireysel olarak antrenman yaptı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:09
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tabi tabi tabi tabi
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