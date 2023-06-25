Aktüel Haberler (25.06.2023)

Transfer piyasasını sallayan Suudi Arabistan, Benzema, Kante ve Neves'in ardından gözünü diğer yıldızlara çevirdi. Üç oyuncuyla açılışı yapılan piyasada yeni imzalar için geri sayıma geçildi. Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech de imza için gün sayanlardan... 30 yaşındaki oyuncunun Al-Nassr'a giderek Ronaldo'nun takım arkadaşı olması bekleniyor.

İKİNCİ TAKVİYE

Chelsea'nin 31 yaşındaki eldiveni Mendy de Al-Ahli'ye imza atmaya çok yakın... 3 yıllık imza atması beklenen Senegalli kalecinin haricinde Chelsea'nin 32 yaşındaki savunmacısı Koulibaly Al-Hilal'le anlaştı. Al-Hilal böylece Ruben Neves'in ardından ikinci takviyesini yaparak Benzemalı ve Kanteli Al-Ittihad'a meydan okuyacak.

JONES A. EFES'TE

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Tyrique Jones'u kadrosuna kattı. Lacivertbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom'da forma giyen 26 yaşındaki pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tyrique Jones, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,9 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

BAKİ'YE GÖREV

Türk hakem Kerem Baki, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında düdük çalacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmada Baki ile Polonya'da Wojciech Liszka ve Hırvatistan'dan Martin Vulic görev yapacak.

AYŞE'DEN ALTIN

Berlin'de devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Ayşe Başaran, atletizm 100 metrede altın madalya kazandı. 22 yaşındaki milli sporcu, 100 metrede de 15.66'lık derecesiyle ilk sırayı aldı. Yüzme branşında ise 100 metre serbest stilde final yarışına katılan Kübra Esen, 01.24.83'lük derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

8 MADALYA BİRDEN

Milli para masa tenisi sporcuları, Çekya'daki turnuvada ferdi müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Haziran tarihlerinde Çekya'da düzenlenen para masa tenisi turnuvasının ferdi finallerine milli sporcular damgasını vurdu. Sporcularımız 4'ü altın 8 madalya kazandı.