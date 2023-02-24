Aktüel haberler (24.02.23)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında bugün Letonya'yı konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak. Milli takım, ikinci turda oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazandı.

17'NCi KAPIŞMA

AY yıldızlılar, 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Elemelerde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan lider Letonya ise turnuvaya katılmaya hak kazandı. İki takım arasında oynanan ilk maçı Letonya 111-85 kazanmıştı. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası bileti alacak. Öte yandan Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye, Letonya ile oynadığı 16 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

İLK MAÇI ALDILAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Letonya arasındaki son randevu 25 Ağustos 2022'de yapıldı. Letonya 111-85 kazandı. İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ ASVEL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-72 kazanmıştı.

20 SPORCUMUZ HAZIR

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 20 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, tamamen yenilenen Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, bugüne dek toplam 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihin en iyi sonucunu almak için mücadele vereceklerini belirtip, tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını kaydetti.

KISA... KISA...

NBA takımlarından LA Clippers, oyun kurucu Russell Westbrook ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan 34 yaşındaki Westbrook, kariyerini burada sürdürecek.

Makedonya'da düzenlenen Balkan Kupası'nda Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Yusuf Emre Fırat iki gümüş madalya, Yusuf Talay ise bronz kazandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 19. hafta mücadelesi bugün tek maçla başlayacak. 13.00'te Halkbank ile Tokat bld Plevne karşılaşacak. F.Bahçe- G.Saray derbisi pazar günü...

Milli güreşçiler Kerem Kamal (60 kiloda) ve Ali Cengiz (87 kiloda), Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stilde finale çıktı.