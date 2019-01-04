Akhisarspor'da Manu krizi
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor'da Hollandalı forvet Elvis Manu, mazeretsiz olarak Antalya kampına katılmadı.
Antalya'da 2 Ocak'ta kampa giren yeşil-siyahlılarda Manu, 3 gündür devre arası tatilinden Türkiye'ye dönmedi. Teknik direktör Cihat Arslan, henüz yönetim ve teknik heyetle gecikmesinin nedenine dair temas kurmayan Manu'yla ilgili rapor yazdı. Arslan, Gana asıllı Hollandalı futbolcuya ceza verilmesini rapor etti. Sezon başında Gençlerbirliği'nden alınıp özellikle ligde Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda toplam 6 gol attı.
JOSUE VE BARBOSA ÜZGÜN DÖNDÜ
Akhisarspor'da Portekizli futbolcular Josue ve Barbosa, devre arası izninde ülkelerinden üzgün döndü. İkilinin bindiği İstanbul uçağındaki bir yolcunun havada hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçak İtalya'da Roma'ya acil iniş yaparken Barbosa ve Josue, 1 gün gecikmeli olarak Antalya kampına katılabildi.
- 4.1.2019 14:57
- Güncelleme: 4.1.2019 16:16
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Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Akhisarspor'da Manu krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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