Akhisarspor'da Manu krizi
04 Ocak 2019, Cuma
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'da Manu krizi

Akhisarspor'da Manu krizi

'de ilk yarıyı düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan 'da Hollandalı forvet Elvis Manu, mazeretsiz olarak kampına katılmadı.

'da 2 Ocak'ta kampa giren yeşil-siyahlılarda Manu, 3 gündür devre arası tatilinden 'ye dönmedi. Teknik direktör , henüz yönetim ve teknik heyetle gecikmesinin nedenine dair temas kurmayan Manu'yla ilgili rapor yazdı. Arslan, Gana asıllı Hollandalı futbolcuya ceza verilmesini rapor etti. Sezon başında 'nden alınıp özellikle ligde ve , UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda toplam 6 gol attı.

JOSUE VE BARBOSA ÜZGÜN DÖNDÜ
'da Portekizli futbolcular Josue ve Barbosa, devre arası izninde ülkelerinden üzgün döndü. İkilinin bindiği uçağındaki bir yolcunun havada hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçak 'da Roma'ya acil iniş yaparken Barbosa ve Josue, 1 gün gecikmeli olarak Antalya kampına katılabildi.

  1. 4.1.2019 14:57
  2. Güncelleme: 4.1.2019 16:16
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