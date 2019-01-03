Akhisarspor'un devre arası kampı
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman, pas çalışması ile sona erdi.
Manisa ekibinde izinli olan Helder Barbosa, Miguel Lopes, Josue ve Sissoko'nun bu akşam kampa katılacağı ve yarın yapılacak idmanda takımla çalışacağı belirtildi.
Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 3.1.2019 22:10
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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