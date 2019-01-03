Akhisarspor'un devre arası kampı
03 Ocak 2019, Perşembe
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Akhisarspor'un devre arası kampı

Akhisarspor'un devre arası kampı

Akhisarspor, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman, pas çalışması ile sona erdi.

Manisa ekibinde izinli olan Helder Barbosa, Miguel Lopes, Josue ve Sissoko'nun bu akşam kampa katılacağı ve yarın yapılacak idmanda takımla çalışacağı belirtildi.

Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 3.1.2019 22:10
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