Akhisarspor'da rota Mustafa Akbaş
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde önceliği defans, forvet ve ön libero takviyesine veren Akhisarspor, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'a talip oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde önceliği defans, forvet ve ön libero takviyesine veren Akhisarspor, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'a talip oldu. Karadeniz temsilcisinde yetişip bu sezon Süper Lig'de 4 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyu Çaykur Rizespor'un da istediği öğrenildi. Trabzonspor'la olan sözleşmesini 13 Aralık'ta karşılıklı olarak fesh ederek bonservisini eline alan Mustafa, kararını önümüzdeki günlerde verecek. Akigo'da defans hattında görev yapan Mustafa Yumlu sezonu kapatmış, Dany de uzun süreli sakatlık yaşayınca elde tek stoper Caner kalmıştı.
Yeşil-siyahlıların başarılı kalecisi Fatih Öztürk'ü Galatasaray'ın istediği iddia edilirken yönetim tecrübeli eldivene kapıyı kapattı. Bonservissiz şekilde, yedek kaleci olarak geldiği Akigo'nun 1 numarası olup yıl içinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Akhisar yönetiminin Fatih'i bırakmayı düşünmediği, başarılı eldivenle tekrar masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Devre arası tatilinde olan Akhisarspor, 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.
- 26.12.2018 15:04
- Güncelleme: 26.12.2018 15:12
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Savic gelmeye hazır
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Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
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Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
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Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
Akhisarspor'da rota Mustafa Akbaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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