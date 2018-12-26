Akhisarspor'da rota Mustafa Akbaş
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Akhisarspor'da rota

Akhisarspor'da rota Mustafa Akbaş

'de ara döneminde önceliği defans, forvet ve ön libero takviyesine veren Akhisarspor, 'dan ayrılan stoper 'a talip oldu.

'de ara döneminde önceliği defans, forvet ve ön libero takviyesine veren Akhisarspor, 'dan ayrılan stoper 'a talip oldu. temsilcisinde yetişip bu sezon Süper Lig'de 4 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyu 'un da istediği öğrenildi. Trabzonspor'la olan sözleşmesini 13 Aralık'ta karşılıklı olarak fesh ederek bonservisini eline alan Mustafa, kararını önümüzdeki günlerde verecek. Akigo'da defans hattında görev yapan sezonu kapatmış, Dany de uzun süreli sakatlık yaşayınca elde tek stoper Caner kalmıştı.

Yeşil-siyahlıların başarılı kalecisi 'ın istediği iddia edilirken yönetim tecrübeli eldivene kapıyı kapattı. Bonservissiz şekilde, yedek kaleci olarak geldiği Akigo'nun 1 numarası olup yıl içinde ve 'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Akhisar yönetiminin Fatih'i bırakmayı düşünmediği, başarılı eldivenle tekrar masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Devre arası tatilinde olan Akhisarspor, 2-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak.

  1. 26.12.2018 15:04
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:12
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