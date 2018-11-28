Akhisarspor prestij peşinde
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Akhisarspor prestij peşinde

Akhisarspor prestij peşinde

Mücadelenin kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen , galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi.

Tarihinde ilk kez katıldığı 'ndeki J Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kaybederek üst tur şansını kaçıran Akhisarspor, yarın deplasmanında 'a konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren , Dany, , kalan Seleznyov, UEFA listesinde bulunmayan Larsson ve Bokila forma giymeyecek.

Grupta 4 maçta 3 galibiyet alan Krasnodar, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Rus temsilcisinin bu karşılaşmayı kazanması durumunda Standard Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlamayı garantileme ihtimali var. Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da evinde oynadığı son maçta Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akigo, Krasnodar'a ilk karşılaşmada 1-0 yenildi. Mücadelenin kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen , galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi.

3 KULVARDA 8 MAÇA ÇIKACAK
Akhisar, devre arasına kadar kalan yaklaşık 1 ayda Spor Toto , UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat 'nda 8 maç oynayacak. Sakatlıklar nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşayan Akigo, yarın Rusya'da Krasnodar'a konuk olduktan sonra düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanına çıkacak. Malatyaspor'dan sonra yine aynı hafta içinde son şampiyonu olduğu Türkiye Kupası'nda 'le deplasmanda oynayacak Akhisar, 9 Aralık Pazar günü zorlu maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık'taki Standard Liege sınavıyla Avrupa macerasını noktalayacak yeşil-siyahlılar, ligde 16 Aralık'ta ile gurbette karşılaşacak. 18-20 Aralık arasında Karagümrük'le evinde rövanşa çıkacak Akigo, devreyi 24 Aralık'ta 'la oynayıp kapatacak.

NAKOULMA İDDİASI
Ara transfer dönemi için takviye arayışlarına şimdiden başlayan Akhisarspor'un Burkina Fasolu golcü Prejuce Nakoulma ile ilgilendiği iddia edildi. Ülkemizde daha önce ve Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki golcünün, hücum hattında kadro dışı kalan Seleznyov'la yollarını ayırmaya hazırlanan Akigo'ya menajerler tarafından önerildiği öğrenildi.

  1. 28.11.2018 11:47
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:41
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