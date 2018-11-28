Akhisarspor prestij peşinde

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki J Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kaybederek üst tur şansını kaçıran Akhisarspor, yarın Rusya deplasmanında Krasnodar'a konuk olacak. Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, kadro dışı kalan Seleznyov, UEFA listesinde bulunmayan Larsson ve Bokila forma giymeyecek.

Grupta 4 maçta 3 galibiyet alan Krasnodar, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Rus temsilcisinin bu karşılaşmayı kazanması durumunda Standard Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlamayı garantileme ihtimali var. Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da evinde oynadığı son maçta Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akigo, Krasnodar'a ilk karşılaşmada 1-0 yenildi. Mücadelenin kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi.

3 KULVARDA 8 MAÇA ÇIKACAK

Akhisar, devre arasına kadar kalan yaklaşık 1 ayda Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maç oynayacak. Sakatlıklar nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşayan Akigo, yarın Rusya'da Krasnodar'a konuk olduktan sonra düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Malatyaspor'dan sonra yine aynı hafta içinde son şampiyonu olduğu Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacak Akhisar, 9 Aralık Pazar günü zorlu maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık'taki Standard Liege sınavıyla Avrupa macerasını noktalayacak yeşil-siyahlılar, ligde 16 Aralık'ta Kayserispor ile gurbette karşılaşacak. 18-20 Aralık arasında Karagümrük'le evinde rövanşa çıkacak Akigo, devreyi 24 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynayıp kapatacak.

NAKOULMA İDDİASI

Ara transfer dönemi için takviye arayışlarına şimdiden başlayan Akhisarspor'un Burkina Fasolu golcü Prejuce Nakoulma ile ilgilendiği iddia edildi. Ülkemizde daha önce Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki golcünün, hücum hattında kadro dışı kalan Seleznyov'la yollarını ayırmaya hazırlanan Akigo'ya menajerler tarafından önerildiği öğrenildi.