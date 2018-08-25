Sol beke 2 yerli aday – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    beke 2 yerli aday

    Sol beke 2 yerli aday
    Aslan'da transfer planlanan mevkilerden birisi de bek. Carole'ün ayrılmasının ardından Nagatomo'ya alternatif bir oyuncu arayan sarıkırmızılı ekibin gündemindeki isimler Ömer Bayram ve Umut Meraş. İki oyuncudan birisini kadrosuna katmak isteyen yönetim, Akhisar ve ile görüşmelere devam ediyor. İki yetenekli isim de haber bekliyor.

    1. 25.8.2018
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