Konya'da oynadığı TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla geçerek sezona kupayla başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında ise Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ege temsilcisi, bu sezon ilk kez taraftarının karşına çıkacağı karşılaşmada saat 19.15'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada hakem Serkan Çınar görev yapacak.

Yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 9.RANDEVU!

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 9. maçına çıkacak Akhisarspor, daha önceki 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.