Akhisarspor taraftarıyla buluşacak
Yeşil-siyahlı ekip, ligin 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Konya'da oynadığı TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla geçerek sezona kupayla başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında ise Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Ege temsilcisi, bu sezon ilk kez taraftarının karşına çıkacağı karşılaşmada saat 19.15'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada hakem Serkan Çınar görev yapacak.
Yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.
ÇAYKUR RİZESPOR İLE 9.RANDEVU!
Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 9. maçına çıkacak Akhisarspor, daha önceki 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Bu karşılaşmalarda 7 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.
- 18.8.2018 11:19
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 43
Yorum
Cakıcı borego nikli arkadaşıma bu sözüm hangi fifa parasıyla dostum ? Fener oyuncu satabıldımı daha elındekini sahaya cıkartamıyorsunuz sus artık
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
Toplam 4
Yorum
gözlemci Emre Akbaba havalimanı cıkışındaki sözler, duyan fenerlilere birde ben selam cakım burdan ! :P
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Galatasaray taraftarı, Emre Akbaba'yı bekliyor
Toplam 2
Yorum
Ultrass Emre Akbaba'yı Beklemek ... Eskiden Drogba Falan Baklerdik, İlginç
Akhisarspor taraftarıyla buluşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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