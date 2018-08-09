Safet Susic: "Sıra Beşiktaş'ta"
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "Sıra 'ta"

    Safet Susic: "Sıra Beşiktaş'ta"

    TFF Finali'nde 'ı penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı müsabakasına kilitlendi.

    Hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde devam eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör iddialı konuştu. "'a karşı aldığımız zaferin tesadüf olmadığını göstereceğiz" diyen Boşnak çalıştırıcı, " finali bizim için harikaydı. 'nin en iyi ekibine karşı başa baş mücadele ettik. Şimdi Türkiye'nin diğer büyük ekibi 'ın karşısına çıkacağız. İnsanların, Galatasaray maçında aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını anlaması için Beşiktaş'a karşı da çok iyi mücadele etmeliyiz. Pazar günü sahada en iyi şekilde yer alacağız" yorumunu yaptı.

    "TRANSFER YAPACAĞIZ"


    Susic, ligin başında bir puan hedefi belirlemediklerini ifade ederken, "Daha maçlar oynanamadan puan belirleyemezsiniz. Beşiktaş karşılaşmasının ardından Rizespor'la oynayacağız, ardından deplasmanı var. Sonra UEFA Avrupa Ligi maçlarımız olacak. Böyle bir durumda bir puan söylemek doğru olmaz" dedi.
    çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Susic, "Şu an transfer yapmak çok zor. Futbolcu bulmak çok zor. Ancak birkaç futbolcu alacağız. Başkan ve yönetimimizle çalışıyoruz. Ayrıca ekibimiz çok iyi, herhangi bir transfer yapmasak da olur" diye konuştu.
    Susic son olarak yeni transferler Manu ve Vrsajevic'in Süper Kupa finalindeki performanslarını değerlendirdi. Susic, "Manu, diğer futbolcuların yarısı kadar antrenman yaptı. Tam hazır değil ama güzel bir performans sergiledi. Vrsajevic'i zaten tanıyordum. İyi ki almışız" açıklamasını yaptı.
    Öte yandan takımda kart cezalısı kaleci Lukac dışında eksik bulunmuyor.

    1. 9.8.2018 12:26
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