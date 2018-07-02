Akhisar'da Safet Susic'in UEFA planı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Akhisar'da 'in planı

    Akhisar'da <a href="/index/safet-susic?id=8f1a6119-5221-4985-9cad-274509a0b19b" class="" rel="tag">Safet Susic</a>'in <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> planı

    'de Akhisarspor, öncesi antrenmanlara Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlarken 'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen , 'ni de düşünerek güçlü bir kadro kurmaları gerektiğini söyledi.

    Akhisaspor, ilk çalışmayı antrenörler Elvir Balic ve Emrah Eren yönetiminde yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak Teknik Direktör Susic, "Çok ciddi çalışacağız. Antrenmanlardaki performansımız maç sonuçlarına yansıyacak. İlk kez katılacağımız 'nde çok güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Takımı güçlendirmeliyiz" dedi.

    Yönetimin kendisine iyi sözü verdiğini tekrarlayan , "5 gün Akhisar, 10 gün Erzurum, 10 gün de Avusturya'da çalıştıktan sonra lige kadar hazır hale geleceğiz. Akhisar ve Erzurum'daki çalışmalarda kadroyu tanıyacağım. Eksikleri daha iyi göreceğim. Avusturya kampında yeni transferlerle tam kadro olmak istiyoruz" diye konuştu.

    Ege temsilcisi ilk çalışmaya çıkmayan Lopes ve Seleznyov, Erzurum kampına yetişecek. 5 Temmuz Perşembe'ye kadar çalışmalarını Akhisar'da sürdürecek Akhisaspor, 6-16 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da, 19-30 Temmuz'da ise Avusturya'nın Graz şehrinde kamp yapacak.

    TRANSFER SÜRECEK
    Dış transferde Kayserispor'dan Güray Vural'dan sonra listesindeki Gençlerbirliği'nden Hollandalı forvet Elvis Manu'ya da 3 yıllık imza attıran Akhisarspor, takviyeleri sürdürecek. Yeni sezonda takım içindeki dengeleri de bozmadan 3 kulvarda birden mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmaya çalışan yönetim, özellikle hücum hattına yapmaya ağırlık veriyor. Akhisarspor, Galatasaray'a giden Muğdat, Başakşehir'e olan Soner'in yanı sıra Olcan, Serginho, Henrique, Hora, Bokila, Bia, Orhan ve Alperen'le yollarını ayırmıştı.

    1. 2.7.2018 12:03
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