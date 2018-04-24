Akhisarspor'un kritik 4 haftası
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 haftada kritik müsabakalara çıkacak.
Ligde 9. haftayı 17 puan ve averajla 3. sırada kapatmasına rağmen sezon içinde 14. sıraya kadar gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 30. haftayı 35 puan ve averajla 12. durumda tamamladı.
Üst üste 4 galibiyetin ardından son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 puan alabildi.
SON 4 HAFTA
Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 haftaya düşme hattının 3 puan önünde girdi.
Akhisar ekibi, 13. sıradaki 35 puanlı Antalyaspor'un averajla önünde yer alırken, otuz ikişer puanlı takımlardan Atiker Konyaspor 14, Aytemiz Alanyaspor 15 ve Osmanlıspor 16. sırada bulunuyor.
Kalan 4 haftada 2 maçını Manisa'da, ikisini ise deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, 29 Nisan Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra Galatasaray'ı ağırlayacak. 33. haftada Kayserispor deplasmanında puan arayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftada ise Osmanlıspor'u konuk edecek.
Ligde istediği sonuçları alamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 9 Mayıs Çarşamba günü de Diyarbakır'da final müsabakasına çıkacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu sezon 8. sarı kartını gören Abdoulwahid Sissoko, cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 24.4.2018 10:43
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Pepe’de Gomis örneği
Toplam 2
Yorum
muhittin gomis olayıyla aynı şey..onu 1 maça düşürüyorsan bunu da düşüreceksin.
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 3
Yorum
GARİP SİNAN FORVETTE ÜÇ MAÇ UST USTE OYNASIN GOMİSLE BERABER BANKO OYNAR AMA BİZDE TAHMMÜL YOKİŞTE
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TFF'de karar günü
Toplam 1
Yorum
karar net fb hükmen yenik ve 5 maç saha kapama.
Akhisarspor'un kritik 4 haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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